Aliağa Belediyesinden sel bölgesine destek

Belediyeye ait iş makineleri, kamyonlar ve personel, Yeni Foça’da hayatın normale dönmesi için aralıksız çalışıyor. İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok ev, iş yeri ve araç sel sularına teslim oldu.

"CİDDİ BİR SEL BASKINIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Foça'nın şu anda yardıma ihtiyacı var" diyerek destek çağrısında bulundu. Yağışın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Başkan Fıçı, yaşanan durumun olağanüstü olduğunu belirterek, "Ciddi bir sel baskınıyla karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yardım çağrısının ardından Aliağa Belediyesi'ne ait iş makineleri, kamyonlar ve personel Yeni Foça'ya intikal ederek çalışmalara katıldı. Ekiplerin bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

