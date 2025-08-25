Aliağa'da ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Yangın bugün saat 14.30 sıralarında Güzelhisar Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır