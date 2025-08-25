HABER

Aliağa'da ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bugün saat 14.30 sıralarında Güzelhisar Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İzmir
