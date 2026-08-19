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Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken detay: Başkası adına kayıtlı hat kullandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada Kuriş’in takip edilmemek amacıyla başkası adına kayıtlı GSM hatları kullandığını ve ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken detay: Başkası adına kayıtlı hat kullandı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt lideri Alihan Kuriş’in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiğini, takip edilmemek için başkaları adına kayıtlı GSM hatları kullandığını ve emniyet ile savcılık ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş’in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı A.K. isimli bir şahıs adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ve emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi."

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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