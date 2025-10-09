Alıkonulan 3 milletvekili yurda dönüyor! Dışişleri Sözcüsü açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün Özgürlük Filosu'nda alıkonulan teknede olan 3 milletvekilinin yurda dönüş yolculuğunun başladığını duyurdu.

Keçeli'nin açıklaması şu şekilde;

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz.