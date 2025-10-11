HABER

Alışveriş merkezinin merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir alışveriş merkezinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde ÜNİPORT alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Meliha Ö., bir anda dengesini kaybederek alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden düştü. Yaşlı kadınının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaşlı kadın Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

