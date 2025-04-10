Araç kullanırken rüyası gerçek olunca kendine kızdı: "Allah da bana göstermişti"

Daha önce de ehliyetini kaptıran alkollü sürücü R.K. bir kez daha yakayı ele verdi. 1.33 promil alkollü çıkan R.K.'ye 30 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. R.K. Alkolmetreyi üfleyeceği sırada "Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi" diyerek kendine kızdı.

ALKOL DENETİMİNİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında alkol denetimi yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol denetimi yapan ekipleri gören bir sürücü, ters istikametten kaçmayı denedi.

"RÜYAMDA GÖRDÜM, ALLAH DA BANA GÖSTERDİ"

Kaçmak isteyen sürücü, trafik polislerinin dikkati sonucu yakalandı. Alkol testi yapılacağını öğrenen sürücü, önce alkolmetreyi üfleyemiyormuş gibi yaptı. Üflemediği takdirde ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenen R.K., alkolmetreyi üflemeden önce "Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi" diye polis ekiplerine yalvardı.

Alkolmetreyi üfleyen R.K., 1.33 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerde R.K.’nın daha önce de ehliyetini kaptırdığı tespit edildi.

Alkollü sürücüye ’Ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ’Alkollü araç kullanmak’ suçlarından 30 bin 111 lira para cezası kesildi.

Otomobil otoparka çekilirken, alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır