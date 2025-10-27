HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alkollü olduğu için mekana alınmadı.. Ateş açtı 3 kişiyi vurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi kafeler sokağında alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirip silahına sarıldı. Rastgele ateş açan saldırgan, tartıştığı kişiyle birlikte yan mekanda olayla alakası olmayan iki vatandaşı yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olaydan sonraki hareketli görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Alkollü olduğu için mekana alınmadı.. Ateş açtı 3 kişiyi vurdu

Olay, Yıldırım ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, alkollü olduğu için girmek istediği mekana alınmadı. Bunun üzerine öfkelenen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla mekana doğru art arda ateş etmeye başladı.

Alkollü olduğu için mekana alınmadı.. Ateş açtı 3 kişiyi vurdu 1

MEKANA ALINMAYAN SARHOŞ ŞAHIS KURŞUN YAĞDIRDI: 3 YARALI

Kurşunlardan bazıları tartıştığı kişiye, bazıları ise yakındaki bir mekanda müşteri olarak bulunan iki kişiye isabet etti. Yaralanan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alkollü olduğu için mekana alınmadı.. Ateş açtı 3 kişiyi vurdu 2

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olaydan sonraki kargaşa ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü olduğu için mekana alınmadı.. Ateş açtı 3 kişiyi vurdu 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

27 Ekim 2025
27 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane’de yol çöktüKağıthane’de yol çöktü
İBB'ye 'veri' soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişi tutuklandıİBB'ye 'veri' soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.