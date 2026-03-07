HABER

Tarım makinesi yüklü kamyonet yolda savruldu; 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, tarım makinesi yüklü kamyonetin yoldan savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarım makinesi yüklü kamyonet yolda savruldu; 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 16 ALT 855 plakalı mısır ekim mibzeri yüklü kamyonet, yolda savruldu. M.Ş. (53), V.Ş. (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

