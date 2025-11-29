HABER

Alkollü sürücü emniyeti alarma geçirdi, ehliyetine el konuldu!

Aksaray’da alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polise yakalanan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesilirken, ehliyeti aday sürücü olduğu için daimi olarak iptal edildi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 EC 085 plakalı hafif ticari araçta seyir halinde alkol alındığı ve sürücüsünün alkollü olduğu ihbarını alan Aksaray Emniyeti alarma geçti.

Aracın son görüldüğü yerden takibine başlayan polis, Kent Güvenlik Sistemi kameralarından (KGYS) yaptığı takiple aracın Makas Kavşağında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda trafik ve asayiş ekibi sevk edildi. Kavşaktan E-90 karayoluna çıkıp gitmeye çalışan sürücü polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.

Araç sürücüsü Ramazan Han Ö. (24) ve yanındaki arkadaşı Cumali E. (22) araçtan indirildi. Trafik ekipleri alkol metre ile sürücüye alkol testi yaparak sürücünün 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü hakkında yapılan sorgulamada aday sürücü olduğu belirlenirken, aday sürücü olması nedeniyle alkollü araç kullandığı için ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Öte yandan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Hafif ticari araç ise araç sabihi olan yolcu konumundaki arkadaşına teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

