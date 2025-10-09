Alkollü sürücü kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı! Aksaray'da ortalığı birbirine kattı: "Sıkacağım lan size! Babam savcı"

Aksaray'da alkollü halde direksiyon başına geçen kadın sürücünün aracı durdurulunca ortalık fena karıştı. Alkollü sürücüyle yanındaki kadın polislere güçlük çıkardı.
Ekol TV'den Başak Deniz Kılıçdağı'nın haberine göre; Aksaray’da durdurulan bir araçtaki alkollü sürücü ve yanında bulunan kadın, polislere direnerek ortalığı birbirine kattı.
İkili, hem polislere hem de gazetecilere küfür ve hakaretler savurdu. Kadın, polislere “Sıkacağım size! Babam savcı” diyerek tehditler savurdu.
İki kadın güçlükle kontrol altına alınırken alkollü sürücü ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Olay yerine gelen sürücünün babası ise oğluna tepki göstererek “Aferin oğlum, aferin!” dedi.
