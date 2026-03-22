Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: Vatandaşı polis sandı, araç sahiplerini teselli etti

Bursa'da alkollü sürücü direksiyon başına geçince ortalığı savaş alanına çevirdi. 4 araca çarpan sürücü, vatandaşı polis sandı, araç sahiplerini teselli etmeye kalktı. Alkolmetreyi üflemeyi de reddeden şahıs, 350 bin lira ceza yedi.

Olay, Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ş.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, sürücünün tavırları kazanın önüne geçti.

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, olay yerine gelen ekiplerden önce çevredeki vatandaşları polis zannedip derdini anlatmaya çalıştı. Bir yandan dengesini sağlamaya çalışan Ş.Ş., bir yandan da "Ben anlatayım size" diyerek vatandaşlara uzun uzun izahatta bulundu. Kazaya karışan araç sahiplerini de ihmal etmeyen sürücü, "Zararınızı karşılayacağım" diyerek gönül almaya çalıştı. Ancak hasarın büyüklüğü ve kendi durumu, bu sözlerin havada kalmasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise hem kazayla hem de sürücünün bitmek bilmeyen açıklamalarıyla uğraştı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü karşısında ekiplerin sabrı dikkat çekti. Polis ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak işlemleri tamamladı.

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Kesilen cezaların toplamı 350 bin lirayı aşarken, sürücü kan testi için hastaneye götürülerek gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili olduArdahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
Adana’da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandıAdana’da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

