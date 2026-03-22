Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: Vatandaşı polis sandı, araç sahiplerini teselli etti

Olay, Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ş.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, sürücünün tavırları kazanın önüne geçti.

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, olay yerine gelen ekiplerden önce çevredeki vatandaşları polis zannedip derdini anlatmaya çalıştı. Bir yandan dengesini sağlamaya çalışan Ş.Ş., bir yandan da "Ben anlatayım size" diyerek vatandaşlara uzun uzun izahatta bulundu. Kazaya karışan araç sahiplerini de ihmal etmeyen sürücü, "Zararınızı karşılayacağım" diyerek gönül almaya çalıştı. Ancak hasarın büyüklüğü ve kendi durumu, bu sözlerin havada kalmasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise hem kazayla hem de sürücünün bitmek bilmeyen açıklamalarıyla uğraştı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü karşısında ekiplerin sabrı dikkat çekti. Polis ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak işlemleri tamamladı.

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Kesilen cezaların toplamı 350 bin lirayı aşarken, sürücü kan testi için hastaneye götürülerek gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır