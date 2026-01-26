HABER

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Burdur’da alkollü sürücü otomobiliyle sollamaya çalıştığı araca ardından da refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A.’nin kullandığı otomobil, H.İ.D.’nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp yerinden söktü. Hurdaya dönen otomobildeki E.K. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya sebep olan sürücü alkollü çıktı
Polis ekiplerince otomobil sürücüsü A.A.’ya yapılan kontrollerde 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.A.’nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Ardından her 2 sürücü de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

kaza
