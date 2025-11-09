Alkollü sürücü yakalanınca 'AK Partili ilçe başkanı' olduğunu söyledi! Gerçek ise şaşkına çevirdi

Aydın’da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. ekiplere zor anlar yaşattı. AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla tehdit etti. Daha sonra Hakan U. ise Cumhurbaşkanı’na ve polislere hakaretler yağdırdı.

PİŞKİN DAVRANIŞLARI PES DEDİRTTİ

Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş’a vermekle tehdit etti.

PARTİ ÜYESİ DAHİ DEĞİLMİŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir" ifadelerini kullandı.

CEZADAN KAÇAMADI

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

Görüntülerden Hakan Ü.’nün halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ve hareketli içerikli ifadeler kullandığı ve görevli polis memurlarına hareket ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Ünal'ın işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA-İHAKaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır