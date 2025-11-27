HABER

Alkollü sürücünün oyununu jandarma ortaya çıkardı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün, hastaneye giderek arkadaşının kan örneğini verdiği, ’kanında alkol olmadığı’ raporu üzerine kendisine yazılan cezaya itiraz ettiği tespit edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarması timleri tarafından, 18 Eylül 2025 tarihinde Perşembe ilçesi Kovanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen alkol denetimi sırasında S.H. (29) isimli şahsın 0,55 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi. Sürücü hakkında idari işlem uygulandı.

Hastaneye giderek arkadaşın kanı ile tahlil yaptırdı
Sürücü, denetim sonrası Fatsa Devlet Hastanesi’ne giderek kan tahlili yaptırdı ve tahlil sonucunda kanında 0,00 promil alkol bulunduğunu ileri sürerek Perşembe Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Trafik jandarması timlerinin talebi üzerine, mahkeme kararı ile hastanede yapılan araştırmada, idari yaptırım uygulanan şahsın yerine arkadaşının kan örneği verdiği tespit edildi. Öte yandan sürücünün gece saatlerinde Fatsa Devlet Hastanesi’ne giderek, kendi yerine arkadaşının kan örneği verdiği anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ordu
