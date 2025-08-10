HABER

'Allah'ım her yer yıkıldı' Balıkesir'deki depremin ardından yıkılan bölgeden yeni görüntü

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Gölcük Köyü'nden gelen görüntüler yıkımı gözler önüne sererken görüntüleri kaydeden kişinin "Allah'ım her yer yıkıldı" dediği duyuldu.

Hande Dağ

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem pek çok ilde hissedildi ve vatandaşlar arasında panik yarattı. Deprem sonrası yıkılan binalardan da yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Gölcük Köyü'nde yıkılan binalardan da bir görüntü geldi.

Allah ım her yer yıkıldı Balıkesir deki depremin ardından yıkılan bölgeden yeni görüntü 1

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntüleri paylaşarak "Balıkesir’de deprem sonrası yeni görüntü. Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalara ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntü, Gölcük Köyü’nde yıkılan binalardan" dedi.

Söz konusu videoda görüntüleri kaydeden kişinin "Allah'ım her yer yıkıldı" dediği duyuldu.

