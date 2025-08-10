'Allah'ım her yer yıkıldı' Balıkesir'deki depremin ardından yıkılan bölgeden yeni görüntü

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem pek çok ilde hissedildi ve vatandaşlar arasında panik yarattı. Deprem sonrası yıkılan binalardan da yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Gölcük Köyü'nde yıkılan binalardan da bir görüntü geldi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntüleri paylaşarak "Balıkesir’de deprem sonrası yeni görüntü. Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalara ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntü, Gölcük Köyü’nde yıkılan binalardan" dedi.

SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı’dan gelen görüntüler



Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından… pic.twitter.com/tA9NrMWXqZ — Mynet (@mynet) August 10, 2025

Söz konusu videoda görüntüleri kaydeden kişinin "Allah'ım her yer yıkıldı" dediği duyuldu.