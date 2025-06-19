Alman çeviri aracı, tüm interneti 18 günde çevirebilecek seviyeye ulaştı

Dünya çapında kullanılan çeviri araçlarından biri olan DeepL, dikkat çeken bir seviyeye ulaştı. Alman girişim, tüm interneti yalnızca 18 günde çevirebilmesini sağlayacak en yeni Nvidia sistemlerinden birini devreye aldığını duyurdu. Bu süre, daha önce açıklanan 194 güne kıyasla oldukça büyük bir düşüş anlamına geliyor.

HER RAFTA 36 ADET B200 GRACE BLACKWELL SUPERCHİP VAR

Köln merkezli DeepL, Nvidia’nın DGX SuperPOD olarak bilinen sistemini kullanmaya başladı. Her bir DGX SuperPOD sunucu rafında, Nvidia markalı 36 adet B200 Grace Blackwell Superchip bulunuyor. Bu tür çipler, DeepL gibi büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gerekiyor.

DeepL’in baş bilim insanı Stefan Mesken CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Elbette amaç, araştırma ekibimize daha gelişmiş modeller inşa etmeleri için çok daha fazla hesaplama gücü sağlamak” dedi ve "Son çabalarımızda kaydettiğimiz ilerlemeler yakın zamana kadar teknik açıdan mümkün değildi. Artık mümkün hale geldi. Dolayısıyla bu tür ilerlemelerin peşinden koşmaya devam ediyoruz." diye de ekledi.

Mesken, bu yükseltilmiş altyapının, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü Clarify gibi mevcut ürünleri geliştirmeye yardımcı olacağını belirtti. Clarify ise çeviride bağlamı tam olarak yakalayabilmek için kullanıcıya sorular soran bir araç.