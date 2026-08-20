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Alman ordusundan sıra dışı kampanya! Döner ambalajıyla asker arıyorlar

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), gençleri ve yeni kariyer arayışındaki kişileri askere alabilmek için, Berlin'deki dönercilerde sıra dışı bir kampanya başlattı. Bundeswehr, dönercilere orduda kariyer ilanları ve başvuru bağlantısının yer aldığı ambalaj kağıtları dağıttı.

Alman ordusundan sıra dışı kampanya! Döner ambalajıyla asker arıyorlar

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) tarafından, Berlin'de bazı dönercilere Alman ordusunun kariyer ilanları ve başvuru bağlantısının yer aldığı ambalaj kağıtları dağıtıldı.

"BİR KARİYER, HER ŞEY DAHİL"

Kamuflaj renklerindeki döner kağıtlarının üzerinde "Bir kariyer, her şey dahil" sloganı bulunurken, ambalajdaki QR kodu ordunun kariyer internet sitesine yönlendiriyor.

Savunma Bakanlığı Alman medyasına yaptığı açıklamada potansiyel adaylara günlük yaşamlarını sürdürdükleri farklı ortamlarda ulaşmayı amaçladığını ifade etti.

Alman ordusundan sıra dışı kampanya! Döner ambalajıyla asker arıyorlar 1

DÖNERCİLER İLAN İÇİN ORDUDAN PARA ALMADIKLARINI AÇIKLADI

Bakanlık, sosyal medya ve tren istasyonları gibi alanların yanı sıra döner dükkanlarının da bu kapsamda kullanılan tanıtım mecralarından biri olduğunu açıkladı. Dönercilerin bu reklam uygulaması için herhangi bir ücret almadıkları, sadece döner ambalajlarını ücretsiz olarak temin ettikleri belirtildi.

Alman ordusundan sıra dışı kampanya! Döner ambalajıyla asker arıyorlar 2

ASKER SAYISINI ARTTIRMAYI PLANLIYORLAR

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ordudaki asker sayısı, 2026 yılı için belirlenen 186 bin ila 190 bin hedefiyle uyumlu olarak 186 bin 700’e çıktı.

Böylece Alman ordusundaki asker sayısı yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede askerliğe başvuru sayısı ile yeni asker alımları da artış gösterdi.

Alman ordusundan sıra dışı kampanya! Döner ambalajıyla asker arıyorlar 3

Temmuz ayında yaklaşık 47 bin 300 kişi askerliğe başvuruda bulundu ve bunların 15 bin 400'ü orduya katıldı. Almanya’da 2026 başında yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesiyle askere alma sistemi gönüllülük esasına göre devam ediyor.

Alman ordusundan sıra dışı kampanya! Döner ambalajıyla asker arıyorlar 4
Hükümet, 2035 yılına kadar 255 bin - 270 bin asker sayısına ulaşmayı planlıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker Ordu Almanya döner
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