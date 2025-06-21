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Almanya Başbakanı Merz'ın o sözleri gündem olmuştu! Suç duyurusunda bulunuldu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, "İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Almanya Başbakanı Merz'ın o sözleri gündem olmuştu! Suç duyurusunda bulunuldu
Begüm Özkaynak

Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak açıklamada, "Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Başbakan olmadan önce dünyanın en büyük silah yatırımcısı BlackRock'un yönetim kurulu başkanı olan Merz'in, 17 Haziran 2025'te Kanada'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında İsrail'in İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı saldırılarını "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı pis iş" sözleriyle güzel göstermeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarını övmenin BM Şartı'na açıkça aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.

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Şansölye'nin İsrail'in saldırılarını övmesinin ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmayıp, Nazi terminolojisi kullanılarak da yapıldığına işaret edilen açıklamada, 1942 Nazi subayı August Haefner'in, Babi Yar'daki toplama kampında 34 bin Yahudi'nin toplu infazını, aynı "pis iş" kelimesiyle haklı göstermeye çalıştığı kaydedildi.

Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler bulunuyor.

"İSRAİL HEPİMİZ İÇİN KİRLİ İŞ YAPIYOR"

Şansölye Merz G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada'da ZDF televizyonu muhabirinin İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını sorması üzerine şunları söylemişti:

"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İran İsrail
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