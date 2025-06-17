Almanya Başbakanı Merz, İran saldırılarıyla ilgili konuştu: "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda, İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalara değindi. Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" dedi.

"BU REJİM ÇOK ZAYIFLADI"

Merz, İran yönetiminin İsrail'in son birkaç gündür düzenlediği saldırılar nedeniyle zayıfladığını belirterek, "Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.



"DİPLOMATİK YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması halinde Avrupalıların diplomatik yardım teklifinin saldırılardan önce olduğu gibi hala geçerli olduğunu aktaran Merz, "Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar olduğu gibi yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır" dedi.



"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI TAMAMEN YOK EDİLEBİLİR"

Merz, İran'ın taviz vermemesi halinde nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini belirterek, "İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" dedi.

(İHA)