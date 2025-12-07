HABER

Almanya Başbakanı Merz, İsrail'de

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Almanya Başbakanı Merz, İsrail'de

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog, basına yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in büyük dostu olduğunu belirterek, Almanya'ya İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının kendileri açısından önemli olduğunu bildirdi.

Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze'de barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) alınan kararın ardından İsrail'e geldiğini vurgulayan Herzog, İran'dan gelen tehlikelerle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek, “Avrupa'yı savunan biziz” dedi.

Merz ise Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail'e ilk kez ziyarette bulunduğunu anımsatarak, “Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz” diye konuştu.

Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail'e yardımcı olacaklarını dile getiren Merz, Batı Şeria'daki durumun olumlu yönde gelişmesi halinde iki devletli çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

