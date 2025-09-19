HABER

Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi: 12 saat boyunca hayat durdu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Spree Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Berlin polisinin açıklamasının ardından kentte adeta teyakkuza geçildi. 10 bin kişinin tahliye edildiği olayda nehrin 500 metre çapındaki alanda kuş uçurtulmadı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi. Bomba haberi sonrası kent genelinde adeta teyakkuza geçildi. İşte detaylar!

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

NEHRİN 500 METRE ÇAPINDAKİ ALANDA KUŞ UÇURTULMUYOR

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

Berlin polisinin açıklaması şu şekilde:

TEHLİKE GEÇTİ

Bölgede incelemelerini tamamlayan Berlin polisinden yapılan açıklamada, bombanın patlama riski taşımadığı ve hayatın normal akışa dönebileceği belirtildi.

