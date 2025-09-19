Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi: 12 saat boyunca hayat durdu

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi. Bomba haberi sonrası kent genelinde adeta teyakkuza geçildi. İşte detaylar!

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

NEHRİN 500 METRE ÇAPINDAKİ ALANDA KUŞ UÇURTULMUYOR

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

Berlin polisinin açıklaması şu şekilde:

Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025

TEHLİKE GEÇTİ

Bölgede incelemelerini tamamlayan Berlin polisinden yapılan açıklamada, bombanın patlama riski taşımadığı ve hayatın normal akışa dönebileceği belirtildi.

Die gestern bei Arbeiten in Berlin-Mitte entdeckte Weltkriegsbombe lag mehrere Meter unter Wasser und Schlamm.



Da von einem solchen Fund grundsätzlich eine unmittelbare Gefahr ausgeht, musste vorsorglich ein Sperrkreis eingerichtet und Anwohner mussten die Nacht über evakuiert… pic.twitter.com/wh8shmGFGZ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 19, 2025

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır