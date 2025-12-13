Almanya'da CSU, diploma törenlerinde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını istedi

Alman basınında yer alan haberlere göre, CSU'nun Münih'te düzenlediği genel kurulda, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin gençlik teşkilatı "Junge Union"ın verdiği ve diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasının istenildiği önerge kabul edildi.

Önergede, söz konusu etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın yanında Avrupa Birliği (AB) ve Bavyera eyaletinde Bavyera marşlarının çalınmasının da zorunlu hale getirilmesi istendi.

Toplumda birlik ve beraberliğin giderek azaldığı yönünde bir izlenim olduğu belirtilen önergede, Alman Milli Marşı'nın "ulusal kimliğin, birlikteliğin ve vatanperverliğin sembolü" olduğu, "ulusu, bu ulusun tarihini, değerlerini ve gururunu temsil ettiği" ifade edildi.

Önergede, etkinliklerde marşların çalınmasının özellikle çocuklarda ve gençlerde toplumsal birliktelik hissini artıracağı, bir sonraki adımda şiddet olaylarının azalabileceği ve askerlik hizmetinin yerine getirilmesi yönünde karar alınmasına yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca, bunun mültecilerin uyumuna katkı sağlayabileceği savunulan önergede, törenlerde marşların çalınmasının, özellikle çocukların ve gençlerin topluma uyumunu düşük maliyetle ve büyük çaba gerektirmeden teşvik etmek için uygun bir imkan olduğu ifade edildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) kardeş partisi konumundaki CSU, sadece Bavyera eyaletinde teşkilatlanarak yalnız bu eyalette seçime katılıyor. CDU ise Bavyera'daki seçimlerde yer almıyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır