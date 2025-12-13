HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya'da CSU, diploma törenlerinde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını istedi

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını talep etti.

Almanya'da CSU, diploma törenlerinde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını istedi

Alman basınında yer alan haberlere göre, CSU'nun Münih'te düzenlediği genel kurulda, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin gençlik teşkilatı "Junge Union"ın verdiği ve diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasının istenildiği önerge kabul edildi.

Önergede, söz konusu etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın yanında Avrupa Birliği (AB) ve Bavyera eyaletinde Bavyera marşlarının çalınmasının da zorunlu hale getirilmesi istendi.

Toplumda birlik ve beraberliğin giderek azaldığı yönünde bir izlenim olduğu belirtilen önergede, Alman Milli Marşı'nın "ulusal kimliğin, birlikteliğin ve vatanperverliğin sembolü" olduğu, "ulusu, bu ulusun tarihini, değerlerini ve gururunu temsil ettiği" ifade edildi.

Önergede, etkinliklerde marşların çalınmasının özellikle çocuklarda ve gençlerde toplumsal birliktelik hissini artıracağı, bir sonraki adımda şiddet olaylarının azalabileceği ve askerlik hizmetinin yerine getirilmesi yönünde karar alınmasına yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca, bunun mültecilerin uyumuna katkı sağlayabileceği savunulan önergede, törenlerde marşların çalınmasının, özellikle çocukların ve gençlerin topluma uyumunu düşük maliyetle ve büyük çaba gerektirmeden teşvik etmek için uygun bir imkan olduğu ifade edildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) kardeş partisi konumundaki CSU, sadece Bavyera eyaletinde teşkilatlanarak yalnız bu eyalette seçime katılıyor. CDU ise Bavyera'daki seçimlerde yer almıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar: "Şırnak petrolün en fazla üretildiği il, sırada Diyarbakır var"Bakan Bayraktar: "Şırnak petrolün en fazla üretildiği il, sırada Diyarbakır var"
Çanakkale'deki deniz solucanları yetiştiriciliği tesisi sektörde tekÇanakkale'deki deniz solucanları yetiştiriciliği tesisi sektörde tek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.