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Almanya'da yaşayan bir kadının İslam'a geçiş hikayesi

Stefani Breer, eşi İsa Karahan'ın anlattıklarıyla Müslüman oldu. Gaziantep'te İhtida merasimiyle hayatı değişti.

Almanya'da yaşayan bir kadının İslam'a geçiş hikayesi

Almanya’da yaşayan 45 yaşındaki İsa Karahan, yıllar önce hayatını Alman vatandaşı Stefanıe Breer ile birleştirdi.

Eşiyle birlikte İslam dini ve tarihi üzerine sohbetler gerçekleştirdiklerini belirten Karahan, eşinin özellikle Sultan 2. Abdülhamid’in hayatı ve kişiliğinden etkilendiğini ifade etti.

Tatil için geldiği Gaziantep’te İl Müftülüğü’nde gerçekleştirilen ihtida merasiminde İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün katılımıyla Kelime-i Şehadet getiren Stefanıe Breer, Müslüman olarak Halime ismini aldı.
Almanya da yaşayan bir kadının İslam a geçiş hikayesi 1

"İSLAM’IN ÇOK GÜZEL BİR DİN OLDUĞUNU GÖRDÜ"

Eşinin İslamiyet’i kendi isteğiyle seçtiğini belirten Karahan, "Ben tarihle çok ilgileniyorum. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Dinimizi tanıştırmaya çalışıyorum. Zorla bir şey olmadı. 15 seneden beri Sultan Abdülhamid’in kişiliği ve hayatıyla ilgileniyorum. Eşimle de ilgilerimi paylaşıyorum. O da bundan çok etkilendi. İslam’ın çok güzel bir din olduğunu gördü ve kendi kararıyla Müslüman oldu. Hristiyanlıktan 20 yıl önce çıkmıştı. Aslında uzun süredir herhangi bir dine mensup değildi" dedi.
Almanya da yaşayan bir kadının İslam a geçiş hikayesi 2

Türkiye’ye geldiğinde kendisini her zaman farklı ve huzurlu hissettiğini belirten Halime, Müslüman ülkelerde de benzer bir duygu yaşadığını ifade etti.

Almanya da yaşayan bir kadının İslam a geçiş hikayesi 3

Almanya da yaşayan bir kadının İslam a geçiş hikayesi 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye islam
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