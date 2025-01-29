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Almanya'da yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski artıyor: Milyonlarca kişi etkilenecek!

29.01.2025 15:10
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Almanya’da yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski, son yıllarda ciddi şekilde artmış durumda. 2024 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 20,9’u yani yaklaşık 17,6 milyon kişi bu riskle karşı karşıya.

Almanya'da yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski artıyor: Milyonlarca kişi etkilenecek!

Her beş kişiden biri, maddi açıdan zorluklar yaşıyor ya da toplumsal dışlanmaya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya. Bu oran, 2017 yılında yüzde 19 civarındaydı, yani artış var.

ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARINI AÇIKLADI!

2024’te Almanya nüfusunun yüzde 20,9'unu temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.

2017 yılında Almanya nüfusunun yüzde 19’unu temsil eden 15,5 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkileniyordu.

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DESTATİS AÇIKLADI!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu durumu belirlerken üç ana kriteri göz önünde bulunduruyor: Yoksulluk sınırının altındaki gelir, ciddi maddi yoksunluk ve çok düşük iş yoğunluğuna sahip haneler.
Bu kriterlere uyan kişiler, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riski taşıyor olarak kabul ediliyor.

2024 gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5,5 trilyon avro olarak hesaplanan Almanya'da geçen yıl nüfusun yaklaşık yüzde 15,5'ine denk gelen 13,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı.

YOKSULLUK SINIRI BELİRLENDİ!

Avrupa Birliği (AB) kriterlerine göre, bir kişi toplam nüfusun toplam gelirinin yüzde 60'ından daha az gelire sahipse yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2024’de Almanya'da yaşayan tek kişi için yoksulluk riski eşiği aylık 1.378 avro ve 14 yaşından küçük iki çocuğa sahip 2 yetişkin için ise aylık 2 bin 893 avro seviyesinde belirlendi.

2024'te beş milyon kişi önemli maddi ve sosyal yoksunluktan etkilendi.

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Mali kaynakların olmaması, yoksulluk sınırında yaşayanların kiralarını, ev kredilerini veya yan hizmetleri ödemede, evlerini yeterince ısıtmada veya bir haftalık tatili finanse etmede zorluk çekmelerine sebep oluyor.

Uzmanlara göre, Almanya’da büyük şehirlerde ev fiyatlarının ve kiralarındaki artış insanları yoksulluğa itiyor. Bu durum, Almanya gibi güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkede bile, gelir eşitsizliğinin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Almanya
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