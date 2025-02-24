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Almanya'daki seçimlerde dikkat çeken 'Türk kökenli' detayı! 5 farklı partiden...

24.02.2025 09:55
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Almanya'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin sonucu belli oldu. Gelen resmi sonuçlara göre bu seçimde 19 Türk kökenli milletvekili Federal Mecliste görev alacak. Almanya'da geçtiğimiz dönem de 18 Türk kökenli kişi milletvekili seçilerek parlamentoya girmişti.

Almanya'daki seçimlerde dikkat çeken 'Türk kökenli' detayı! 5 farklı partiden...

Almanya'da genel seçimler tamamlandı. Gelen resmi sonuçlara göre 21. dönem Federal Mecliste 19 Türk kökenli milletvekili görev alacak. Bu 19 milletvekili 5 farklı partiden milletvekili seçildiler.

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5 FARKLI PARTİYE DAĞILDILAR

Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu.

Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel SPD'den parlamentoya seçilen isimler oldu.

Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi.

CSU'dan da Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu.

Almanya'da geçen dönem de 18 Türk kökenli kişi parlamentoya girmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Almanya genel seçim
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