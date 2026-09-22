HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi. çağın fırlatma koltuğu sayesinde kazadan yaralı kurtulan pilot hastanede tedavi altına alındı.

Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü

Spangdahlem'deki ABD Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, üsten kalkan bir F-16'nın yerel saatle 14.30 sıralarında düştüğü ve pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk ettiği ifade edildi.

Yaralanan pilotun hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

"KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Açıklamada, "Kazanın nedeni araştırılıyor. Yeni bilgiler elde edilir edilmez kamuoyuna duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Speicher Belediye Başkanı Birthe Thomsen, Alman basınına yaptığı açıklamada, bisikletiyle Beilingen ile Speicher arasında seyahat ettiği sırada bir jet gördüğünü belirterek, uçağın hızla alçaldığını ve ardından gökyüzünde büyük bir siyah duman sütunu oluştuğunu söyledi.

Eifel bölgesindeki ABD Hava Kuvvetlerine ait 52. Avcı Kanadı'nın konuşlu olduğu Spangdahlem Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki önemli üslerinden biri.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran'la anlaşma sinyaliTrump'tan İran'la anlaşma sinyali
Trump'ın konvoyunda dikkat çeken detayTrump'ın konvoyunda dikkat çeken detay

Anahtar Kelimeler:
Almanya ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.