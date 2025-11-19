HABER

Almanya'dan İstanbul'a fuar için gelmişti! Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Almanya'dan fuar için İstanbul'a gelen Gürhan Takıl, Fatih'te konakladığı otelde rahatsızlandı. Gece saatlerinde nefes darlığı ve yoğun terleme şikayetiyle hastaneye kaldırılan Takıl, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Almanya'dan İstanbul'a fuar için gelmişti! Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Olay, gece saat 02.40 sıralarında Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürhan Takıl Almanya'da çalıştığı lojistik firmasının Yenikapı'da düzenlenecek fuar için 18 Kasım'da İstanbul'a geldi. Takıl, gün içinde Fatih'te çeşitli restoranlarda yemek yedikten sonra kaldığı otele geri döndü.

Almanya dan İstanbul a fuar için gelmişti! Fatih te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti 1

NEFES DARLIĞI VE YOĞUN TERLEME YAŞADI

Gece saatlerinde nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti yaşaması üzerine arkadaşlarını arayarak durumunu bildiren Takıl 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla tanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Gürhan Takıl burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Almanya dan İstanbul a fuar için gelmişti! Fatih te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti 2

SON İLAÇLAMA BİR YIL ÖNCE

Olay yeri inceleme ekipleri hem otelde hem de hastanede incelemede bulundu. Öte yandan otel sahibinin telde yaklaşık bir yıl önce ilaçlama yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Almanya dan İstanbul a fuar için gelmişti! Fatih te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti 3

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Konakladığı otelde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gürhan Takıl'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Takıl'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

