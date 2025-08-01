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Almanya, Fransa ve Ürdün, Gazze’ye havadan 14 ton yardım ulaştırdı

Almanya, Fransa ve Ürdün, açlık kriziyle karşı karşıya olan Gazze’ye 34 paletlik ve yaklaşık 14 tonluk yardım malzemelerini havadan ulaştırdı.

Almanya, Fransa ve Ürdün, Gazze’ye havadan 14 ton yardım ulaştırdı

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken bir yandan da açlığı silah olarak kullanıyor. Açlık nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze’ye gıda yardımları ise çevre ve Avrupa ülkelerinden geldi. Almanya, Fransa ve Ürdün, ortak operasyonla Gazze’ye havadan gıda ulaştırdı.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) tarafından sağlanan 34 paletlik ve yaklaşık 14 tonluk yardım malzemelerinin bugün gerçekleştirilen iki hava operasyonu ile bölgeye ulaştırıldığı belirtildi. Yardım paketlerinde ağırlıklı olarak gıda, ilaç ve süt tozu bulunduğu belirtildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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