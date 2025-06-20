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Almanya'nın nüfusu 83,6 milyona yükseldi

Almanya'nın nüfusunun 2024'te bir önceki yıla göre 121 bin kişi artarak 83,6 milyon olduğu bildirildi.

Almanya'nın nüfusu 83,6 milyona yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin 2024'teki nüfusu 121 bin artarak 83,6 milyona ulaştı. Böylece nüfus artışı geçen yıl 338 bin kişi olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla daha düşük oldu. Destatis açıklamasında, nüfusta geçen yıl yaşanan artışın Almanya'ya taşınan yabancılardan kaynaklandığı belirtildi.

Almanya’da yabancı nüfus geçen yıl 283 bin artarak 12,4 milyona ulaşırken, Alman nüfusu 162 bin azalarak 71,2 milyona geriledi. Türkler 1 milyon 403 bin ile en büyük yabancı grubu oluştururken, bunu 1 milyon 85 bin ile Ukraynalılar, 889 bin ile Suriyeliler ve 771 bin ile Romanyalılar izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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