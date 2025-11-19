HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri sağlayacak

lmanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri (Long Range Fire) sağlanacağını söyledi.

Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri sağlayacak

Merz, Berlin'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Aylardır, teknik olarak uzun menzilli ateşleme olarak adlandırdığımız projeleri uygulamak için Ukrayna hükümetiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ordusu bu tür silah sistemleriyle donatılacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, daha önce Ukrayna'ya Taurus uzun menzilli seyir füzeleri teslim etmekte isteksiz davranması konusunun sorulması üzerine Merz, bu yaklaşımın Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için bir taktik olduğunu belirtti.

Merz, "Bu alanda askeri desteğimizin kapsamı konusunda, özellikle Rus tarafı için belirli bir belirsizliğin gerekli olduğuna inandığımızdan ayrıntıları artık kamuoyuna açıklamayacağımız konusunda anlaştık." dedi.

Alman Şansölye, "Sadece, Ukrayna ordusunu uygun menzile sahip silah sistemleriyle donatmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Bu gerekirse önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Ukrayna'da bu tür silah sistemlerinin üretilmesine kadar devam edecek." diye konuştu.

Ülkesinin kısa süre önce Ukrayna için oluşturulan Enerji Destek Fonu'na 60 milyon avro katkıda bulunarak, fonun toplam tutarını 450 milyon avroya çıkardığını hatırlatan Merz, "Bunun amacı, kış boyunca Ukrayna'nın enerji arzını desteklemektir. Önümüzdeki yıl Ukrayna ordusuna sağladığımız mali desteği 3 milyar avro daha artırmak istiyoruz. Bunu sadece Ukrayna'ya yardım etmek için değil, aynı zamanda kendi güvenlik çıkarlarımız için de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Ukrayna için yolsuzlukla mücadelenin mutlak bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, "Bunu Devlet Başkanına (Zelenskiy'e) iki kez söyledim, bir kez şahsen, bir kez de son günlerdeki bir telefon görüşmesinde. Tüm bunlar, Avrupa Birliği'ne giden yolda daha fazla ilerleme kaydetmek için bir ön koşul olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna enerji altyapısını büyük ölçüde tahrip ettiğine işaret eden Merz, "Bunun askeri hedeflerle hiçbir ilgisi yok. Bu, Ukrayna'nın sivil halkına karşı yürütülen saf bir terör savaşı." dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp, intihar ettiEngelli kızını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti
İletişim Başkanı Duran'dan, Erdoğan ve Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklamaİletişim Başkanı Duran'dan, Erdoğan ve Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklama

Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.