Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri sağlayacak

Merz, Berlin'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Aylardır, teknik olarak uzun menzilli ateşleme olarak adlandırdığımız projeleri uygulamak için Ukrayna hükümetiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ordusu bu tür silah sistemleriyle donatılacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, daha önce Ukrayna'ya Taurus uzun menzilli seyir füzeleri teslim etmekte isteksiz davranması konusunun sorulması üzerine Merz, bu yaklaşımın Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için bir taktik olduğunu belirtti.

Merz, "Bu alanda askeri desteğimizin kapsamı konusunda, özellikle Rus tarafı için belirli bir belirsizliğin gerekli olduğuna inandığımızdan ayrıntıları artık kamuoyuna açıklamayacağımız konusunda anlaştık." dedi.

Alman Şansölye, "Sadece, Ukrayna ordusunu uygun menzile sahip silah sistemleriyle donatmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Bu gerekirse önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Ukrayna'da bu tür silah sistemlerinin üretilmesine kadar devam edecek." diye konuştu.

Ülkesinin kısa süre önce Ukrayna için oluşturulan Enerji Destek Fonu'na 60 milyon avro katkıda bulunarak, fonun toplam tutarını 450 milyon avroya çıkardığını hatırlatan Merz, "Bunun amacı, kış boyunca Ukrayna'nın enerji arzını desteklemektir. Önümüzdeki yıl Ukrayna ordusuna sağladığımız mali desteği 3 milyar avro daha artırmak istiyoruz. Bunu sadece Ukrayna'ya yardım etmek için değil, aynı zamanda kendi güvenlik çıkarlarımız için de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Ukrayna için yolsuzlukla mücadelenin mutlak bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, "Bunu Devlet Başkanına (Zelenskiy'e) iki kez söyledim, bir kez şahsen, bir kez de son günlerdeki bir telefon görüşmesinde. Tüm bunlar, Avrupa Birliği'ne giden yolda daha fazla ilerleme kaydetmek için bir ön koşul olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna enerji altyapısını büyük ölçüde tahrip ettiğine işaret eden Merz, "Bunun askeri hedeflerle hiçbir ilgisi yok. Bu, Ukrayna'nın sivil halkına karşı yürütülen saf bir terör savaşı." dedi.