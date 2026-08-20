HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Almanya uyruklu Marko İslam’ı seçerek, Muhammet adını aldı

Nevşehirli olan eşinin yakınlarını ziyaret etmek için Almanya’dan kente gelen Marko Cvitkusic, Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak, Muhammet adını aldı.

Almanya uyruklu Marko İslam’ı seçerek, Muhammet adını aldı

Nevşehirli bir ailenin kızıyla 26 yıl önce Almanya’da evlenen Marko Cvitkusic, eşi ve çocuklarıyla birlikte ailesinin Nevşehir’deki yakınlarını ziyarete geldi.

Almanya uyruklu Marko İslam’ı seçerek, Muhammet adını aldı 1

ALMAN MARKO NEVŞEHİR'DE MÜSLÜMAN OLDU

Ziyaret sırasında ailenin yakını olan Araştırmacı-Yazar Hüsrev Öndegelen'in İslamiyet’e davet ettiği Marko’ya Almanca Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Kendisine verilen Kur’an-ı Kerim’i inceleyen Marko, İslamiyet hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İslamiyet’i yakından inceledikten sonra Müslüman olmaya karar veren Marko, bu kararının ardından iş yerinden yıllık izin alarak, eşi ve çocuklarıyla birlikte Nevşehir’e geldi.

Almanya uyruklu Marko İslam’ı seçerek, Muhammet adını aldı 2

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ, MUHAMMET ADINI ALDI

Marko Cvitkusic için Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Alibey Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Özkaya tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Marko’yu İslamiyet’i seçmesinden dolayı tebrik ederek, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Kelime-i Şehadet’in anlamını da anlatan Müftü Güzel, Marko’ya Kelime-i Şehadet getirirken eşlik etti. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Marko Cvitkusic, Muhammet adını aldı. İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kendisine ihtida belgesi takdim edildi.

Tekbir ve salavatlarla devam eden merasime Marko Cvitkusic'un eşi ve çocuklarının yanı sıra aile yakınları ile müftülük personeli de katıldı. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başsavcılıktan Kuytul soruşturmasındaki dezenformasyona yanıtBaşsavcılıktan Kuytul soruşturmasındaki dezenformasyona yanıt
Zamansız tasarım efsane konfor: New Balance 480 fiyatı dipteZamansız tasarım efsane konfor: New Balance 480 fiyatı dipte

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Almanya müslüman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Marmara'da deprem hareketliliği! İstanbul'da sarsıntılar sürüyor: Büyüklüğü açıklandı

Marmara'da deprem hareketliliği! İstanbul'da sarsıntılar sürüyor: Büyüklüğü açıklandı

Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu

Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.