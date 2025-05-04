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Alper Gezeravcı: TEKNOFEST’in yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor olması çok değerli

TEKNOFEST KKTC’de DHA'ya açıklamalarda bulunan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, “Bu ilgiyi zaten havaalanına yaklaştığınız gün güzergahta daha net olarak görebiliyorsunuz. Keza içeride gezmiş olduğumuz bütün stantlarda müthiş bir ilgi alaka var. Bu yıl 8’inci yılında 11’İnci defa icra edilen TEKNOFEST’in yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor olması da çok değerli” dedi.

Alper Gezeravcı: TEKNOFEST’in yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor olması çok değerli

TEKNOFEST KKTC üçüncü gününde uzay, havacılık ve teknoloji alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, eski Ercan Havalimanı’nda bulunan festivalde atölyeleri sırayla gezdi. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gezeravcı, bu özel anıyı hafızalarına kazımak isteyen ziyaretçilerle fotoğraf çekilerek, festival hakkında konuşmalar gerçekleştirdi.

‘TEKNOFEST KKTC, ÇOK DEĞERLİ BİR FESTİVAL’

Gençlerin uzaya olan ilgisinin harika bir seviyede olduğunu ifade eden Gezeravacı, “Devletimizin iradesiyle ve milletimizin imkanlarıyla 100 yıllık tarihimizde icra edilen insanlı ilk uzay misyonumuz bu noktada müthiş bir sıçramaya vesile oldu. Biz görevi tamamladığımız Şubat 2024’ten bu yana 162 şehir değişimiyle 354 program yaptık. Gittiğimiz her yerde geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimizi bu projenin merkezinde, özünde hissettirecek şekilde onlara devletimizin vermek istediği ilham alacakları mesajları iletmeye çalıştık. Şu anda da bünyelerinde hakikaten büyük potansiyele sahip bu kardeşlerimizin teknoloji, havacılık ve uzay alanında bu potansiyellerini artırabileceklerini, çok somut gerçekleri onlarla bir araya getiren çok değerli bir festival” dedi.

‘STANTLARDA MÜTHİŞ BİR İLGİ VAR’

TEKNOFEST KKTC’deki ziyaretçi yoğunluğunun had safhada olduğunu aktaran Gezeravcı, “Bu ilgiyi zaten havaalanına yaklaştığınız gün güzergahta daha net olarak görebiliyorsunuz. Keza içeride gezmiş olduğumuz bütün stantlarda müthiş bir ilgi alaka var. Bu yıl 8’inci yılında 11’inci defa icra edilen TEKNOFEST’in yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor olması da çok değerli. Malumunuz evvelinde havacılık alanındaki birikimlerin üstüne bina edilen tecrübelerin neticesinde faaliyet gösterilen bir alan: Uzay. Nihayetinde uzun süredir TEKNOFEST’lerin kapsamında yapılan yarışma içerikleri de hem havacılık hem uzay alanında bu faaliyete hitap eden içerikleri barındırıyor” diye konuştu.

‘ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜVENİNİ AYAĞA KALDIRMAK’

TEKNOFEST sayesinde Türkiye’nin uzay alanında elde edebileceği fırsatlardan bahseden Gezeravcı, “Bir kere zihinlerdeki bariyerleri yıkıp atan ve o öğrenilmiş çaresizliği alaşağı eden bir festival içeriği. Önemli olan çocuklarımızın özgüvenini ayağa kaldırmak. İçlerindeki potansiyeli bu memleketin sınırlarında bayrağımızın dalgalandığı yerde koyabileceklerini onlara net olarak idrak ettirmek” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknofest kktc alper gezeravcı
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