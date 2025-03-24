Altın bileziğe bakıyormuş gibi yaptı, çaktırmadan cebine attı! Binlerce liralık vurgun yaptı

Olay, 20 Şubat'ta Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yerinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının farkına varan kuyumcu, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadından şüphelendiğini söylemesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

BAKIYORMUŞ GİBİ YAPIP HIZLA CEBİNE KOYMUŞ

Görüntülerdeki kadının bilezik eline aldığı bakıyormuş gibi yaparak hızla cebine koyduğu görüldü. Kimlik bilgileri tespit edilen G.K.'yı güvenlik kameralarıyla takibe alan polis, şüphelinin Ümraniye'de kaldığı oteli belirledi.

Otele yapılan operasyonla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G.K.'nın daha önceden iki suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)