Esenyurt Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17’si gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde;

1-) Yusuf ULUTAŞ (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

2-) Ümit ÜNAL (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)

3-) Ziya SEYMEN (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)

4-) İbrahim DOĞANCIOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

5-) Anıl ALİOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

6-) Adil KESİK (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)

7-) Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK (THY Uzman)

8-) Adnan ŞENOCAK (Avukat)

9-) Doğan Can GÖKSEL (Aysu Yapı İdari İşler Müdürü)

10-) Cemalettin ÇAĞLAYAN (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

11-) Harun BERBER (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

12-) Salih YILMAZ (ASM firması sahibi)

13-) Erhan TOPRAK (Topraköz firması sahibi)

14-) Orhan YILDIRIM (Han sahibi)

15-) Ziya KÖKLÜ (Ekin Peysaj ortağı)

16-) Halil YILMAZ (HMF firması sahibi)

17-) Emrah KOŞUNALP (ASM firması çalışanı)