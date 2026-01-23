HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! İşte dünyanın ilk lüks insansı robotu "Aladdin"

Lüks tasarımlarıyla tanınan bir şirket, dünyanın ilk lüks özel yapım insansı robotunu duyurdu. "Binbir Gece Masalları"ndaki Aladdin'e benzetilerek "Aladdin" adı verilen bu insansı robot; özellikle dış tasarımıyla koleksiyonerlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! İşte dünyanın ilk lüks insansı robotu "Aladdin"
Enes Çırtlık

Apple ve Samsung gibi markaların amiral gemisi modellerine yaptığı lüks tasarımlarıyla bilinen bir şirket, “Aladdin” adını verdiği, altın ve değerli taş detaylarıyla süslenen lüks bir konsept robot duyurdu.

Webtekno'da yer alan habere göre, şirket bu projeyi seri üretim bir ürün gibi değil, yalnızca sipariş üzerine hazırlanan “koleksiyonluk” bir çalışma olarak konumlandırıyor.

Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! İşte dünyanın ilk lüks insansı robotu "Aladdin" 1

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Aladdin’in dikkat çeken tarafı, robotun mühendislik altyapısından çok dış tasarım dili. Arap kültürü ve İslami sanattan esinlenen motifler, chapan/kaftan benzeri kıyafet referansları öne çıkarılıyor. Her robot, alıcının seçtiği desenlere göre elden işçilikle kişiselleştiriliyor.

Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! İşte dünyanın ilk lüks insansı robotu "Aladdin" 2

Teknik tarafta ise Aladdin, Unitree G1 platformunu temel alıyor. Yaklaşık 130 cm boy, 35 kg ağırlık ve 23 serbestlik derecesi gibi özellikler sayesinde yürüyebiliyor, denge sağlayabiliyor ve daha “insansı” hareketler sergileyebiliyor.

Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! İşte dünyanın ilk lüks insansı robotu "Aladdin" 3

Şirket, projeyi “Binbir Gece Masalları”ndaki Aladdin'e benzeterek hayata geçirmiş durumda. Fiyat ise şimdilik belirsiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti! Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti! Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklamaŞanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.