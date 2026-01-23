Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! İşte dünyanın ilk lüks insansı robotu "Aladdin"

Apple ve Samsung gibi markaların amiral gemisi modellerine yaptığı lüks tasarımlarıyla bilinen bir şirket, “Aladdin” adını verdiği, altın ve değerli taş detaylarıyla süslenen lüks bir konsept robot duyurdu.

Webtekno'da yer alan habere göre, şirket bu projeyi seri üretim bir ürün gibi değil, yalnızca sipariş üzerine hazırlanan “koleksiyonluk” bir çalışma olarak konumlandırıyor.

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Aladdin’in dikkat çeken tarafı, robotun mühendislik altyapısından çok dış tasarım dili. Arap kültürü ve İslami sanattan esinlenen motifler, chapan/kaftan benzeri kıyafet referansları öne çıkarılıyor. Her robot, alıcının seçtiği desenlere göre elden işçilikle kişiselleştiriliyor.

Teknik tarafta ise Aladdin, Unitree G1 platformunu temel alıyor. Yaklaşık 130 cm boy, 35 kg ağırlık ve 23 serbestlik derecesi gibi özellikler sayesinde yürüyebiliyor, denge sağlayabiliyor ve daha “insansı” hareketler sergileyebiliyor.

Şirket, projeyi “Binbir Gece Masalları”ndaki Aladdin'e benzeterek hayata geçirmiş durumda. Fiyat ise şimdilik belirsiz.