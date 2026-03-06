HABER

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 365 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 365 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 303 bin lira, en yüksek 7 milyon 394 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 365 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 423 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 994 milyon 484 bin 384,36 lira, işlem miktarı ise 1645,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 47 milyon 560 bin 221,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.227,90
7.229,45
% 0.67
16:55
Ons Altın / TL
224.312,43
224.410,78
% 0.44
17:10
Ons Altın / USD
5.090,12
5.090,85
% 0.26
17:10
Çeyrek Altın
11.564,64
11.820,14
% 0.67
16:55
Yarım Altın
23.059,13
23.641,03
% 0.67
16:55
Ziynet Altın
46.258,57
47.135,99
% 0.67
16:55
Cumhuriyet Altını
48.907,00
49.663,00
% -0.48
16:31
Altın
