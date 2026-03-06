Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Başbakan Selam ile görüşmesinde Lübnan halkıyla dayanışma mesajı verdi

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Şara, telefon görüşmesinde, zor bir dönemden geçen Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Şara ayrıca, Suriye-Lübnan sınırında askeri varlığın artırılmasının amacının yalnızca sınır kontrolünü güçlendirmek ve Suriye’nin iç güvenliğini korumak olduğunu belirtti.

Bu adımların, Suriye'nin Irak sınırında uyguladığı tedbirlere benzer olduğunu kaydeden Şara, Suriye ve Lübnan arasında koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Selam da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya Lübnan halkına gösterdiği dayanışma için teşekkür ederek, Lübnan ile Suriye arasında istişare ve işbirliğinin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır