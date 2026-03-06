HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet himayesi altındaki çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi. Buluşmada neşeli anlar yaşanırken çocukların yazdıkları mektuplarda, "Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte devlet koruması altındaki çocuklarla, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen iftar programında bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katıldığı anlamlı buluşmada çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, iftarın ardından bir çocuğun okuduğu yemek duasına hep birlikte "amin" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu 1

ÇOCUKLAR KEYİFLİ ETKİNLİKLERLE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞADI

Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk için gecede geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisini ilgiyle izleyen miniklere patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi. Keyifli anların yaşandığı programda çocuklar, geçtiğimiz hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Gecenin en duygusal anlarından biri, bir kız çocuğunun Gazze'de yaşanan drama dikkat çekmek için yazdığı şiiri okumasıyla yaşandı. Küçük kızın mısraları karşısında duygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel" diyerek çocuğu tebrik etti. Programda "Kabe’de Hacılar" ilahisini seslendiren minik koro ise Erdoğan’dan büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu 2

YERLİ VE MİLLİ GURUR ÇOCUKLARIN HEDİYESİNDE

Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin vizyon projeleri olan Togg ve Bayraktar KIZILELMA ile Emine Erdoğan’ın himayesindeki "Sıfır Atık" projesini içeren özel bir tablo hediye etti. Çocuklar, "Devletimizin yetiştirdiği çocuklar olarak bizler de ilim ve bilimde bu başarılara katkı sağlayacağız" sözleriyle azimlerini dile getirdi. Etkinlik kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan ise Sıfır Atık projesine dair merak edilen soruları yanıtladı. Doğal yaşamın önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, "Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Plastiklerden korunacağız, bu sayede daha doğal yaşayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu 3

"SAYENİZDE SEVGİYLE BÜYÜYORUZ"

Programın sonunda çocuklar, Erdoğan çiftine kendi elleriyle yazdıkları mektupları takdim etti. Mektuplardaki, "Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz" ifadeleri yer aldı. Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çocuklara, içerisinde giysi ve kırtasiye malzemeleri bulunan özel paketler hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla gönül sofrasında buluştu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan iftar çocuk
