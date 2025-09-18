Altınları camdan aşağı çöpe attı! 6 yaşındaki çocuğun hareketi ailenin servetine mal oldu: Servet kutusunun akıbeti kamerada

Eskişehir'de 6 yaşındaki bir çocuğun yaptığı hareket ailenin tüm birikiminin çöpe gitmesine neden oldu. Çocuk altın dolu kutuyla evde oynarken açamayınca camdan aşağı attı. Kutuyu yoldan geçen bir kadın buldu, önce tekmeledi, sesi duyunca kutuyu açtı ve içindeki altınları görünce çantasına atıp oradan uzaklaştı. Kutunun akıbetini kamera görüntülerinden öğrenen aile, altınları ne için biriktirdiğini açıklayıp çağrıda bulundu.

5 TANE ÇEYREK ALTIN VARDI

Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan'ın başına geçtiğimiz pazar talihsiz bir olay geldi. Köyden Kumlubel Mahallesi'ndeki ikametlerine gelen ailenin en küçük ferdi, 6 yaşındaki M.H.A. içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra camdan aşağıya attı.

BİRİKİMLERİ KALDIRIMDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre sonra kutunun kaybolduğunu fark eden Adem Arslan ve eşi çocuğundan "Dışarı attım" cevabı duydu. Camdan aşağıya baktıklarında kaldırım üzerinde olan kutuyu almak için büyük oğullarını yollayan aile, birikimlerinin kısa bir süre kaldırım üzerinden kaybolduğunu fark etti.

ALTIN DOLU KUTUYU SOKAKTAN GEÇEN KADIN ALIP GİTTİ

Durumu polise ihbar eden Arslan, güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadının altın dolu kutuyu aldığını ve oradan uzaklaştığını gördü.



ÇOCUK KUTUYU AÇAMAYINCA CAMDAN AŞAĞI ÇÖPE DOĞRU ATMIŞ

Arslan, kazandığı parayla araba almak için yaptığı yatırımla yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasına yardım etmeye hazırlandığını belirtti. Altınları alan şahsa seslenen Arslan, birikimini geri getirmesini rica etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay ilgili konuşan Adem Arslan, "Pazar günü saat 12.37'de biz kameradan fark ettik. Biz köyden yeni gelmiştik ve daha içerideki eşyalarımızı düzeltmemiştik. Altınlar dolapta kutunun içindeydi. Sonrasında hanım yatağın altına koymak isterken o fark etmeden çocuk nasıl aldıysa... Çocuktur sonuçta. Kutuyu elleriyle sallıyor, bantlı olduğu için açamıyor. Ardından camdan aşağıya çöpe diye atıyor ama kutu yola düşüyor. Annesine bu durumu söylüyor. Hanım da kutu aşağıdadır diye diğer çocuğu aşağıya gönderiyor. Çocuk bakıyor, bulamıyor. Hanım da aşağıya iniyor, bulamıyor.

"KADIN KUTUYU TEKMELİYOR, SES DUYUNCA AÇIP ÇANTASINA ATIYOR"

Biz kameradan baktık. Kucağında kız çocuğu olan bir kadın var. Kızı yere indirip ayağıyla kutuyu tekmeliyor. Ses duyunca eline alıp kutuyu açıyor, içindeki altınları görünce çantasına atıp gidiyor.



"AMELİYAT OLACAK AKRABAMIN MASRAFLARINI KARŞILAYACAKTIM"

Başka bir kameradan da baktık, yüzü net şekilde gözüküyor. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından alındı, bize vermediler. Şimdi haber bekliyoruz. Gören veya duyan olursa Allah rızası için bize bilgi verirlerse seviniriz. Sonuçta biz kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum, işçiyim. Daha öncesinde fabrikada çalışıyordum. 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da bugüne dek zar zor kazandık. Belki araba veya başka bir şey alırız diye düşündük ama o da nasip olmadı, gitti" dedi.

Altınlarını alan kişiye seslenen Arslan şöyle devam etti:

"Alan kişi beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için geri getirsin çünkü bazı sıkıntılarımız var. Biz onu bozdurup ya araba alacaktık ya da o sıkıntılarımızı giderecektik. Zaten borçlarımız vardı. Benim çocuğumun canı sağ olsun. Şimdi de, Allah'tan çocuğum düşmedi de onlar düştü diyorum. Mal çalışılır, kazanılır ama gittikten sonra insanın canı da sıkılıyor. Alan kişi kendisi de biliyordur. İlla ki o da çalışıyor. Birinci derecede yakın bir akrabamın ciddi bir hastalığı var. Galiba cuma günü ameliyat olacak. Eğer babası o zamana kadar bir şeyler bulabilirse ben bu altınları bozdurup kendime araba alacaktım. Ola ki bulamasaydı, bozdurduklarımı onlara hediye olarak verecektim. Borç vermeyecektim çünkü sağlık her şeyden daha önemli."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır