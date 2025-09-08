HABER

Alüminyum 'in', titanyum 'out': Apple, iPhone 17 Pro'da neden titanyum kullanmayacak? İşte nedeni

Apple’ın “Pro” iPhone modellerinde titanyum tercihi kısa sürecek gibi görünüyor. Yeni raporlar, iPhone 17 Pro serisinde, son iki Pro serisindeki titanyum malzemenin aksine alüminyum malzeme kullanılacağını öne sürüyor. Peki, Apple neden böyle bir değişikliğe gidiyor?

Enes Çırtlık

Apple, ‘Pro’ modellerinde titanyum alaşımlı gövdeyi ilk kez 2023 yılında, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i tanıtırken duyurmuştu. Bu malzeme, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te de korunmuştu.

Ancak Bloomberg’in son raporuna göre teknoloji devi, yalnızca bir değil, iki adım geri gidiyor gibi görünüyor. Çünkü Pro model iPhone'ların titanyumdan bir önceki malzemesi olan paslanmaz çeliğe geri dönmek yerine, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te alüminyum kullanılacağı iddia ediliyor. Peki neden? Wccftech, 'alüminyum' kararının neden Apple’ın akıllı telefonları için en iyi kararı olabileceğini ayrıntılı bir şekilde inceledi...

ALÜMİNYUM, YALNIZCA DAHA UCUZ DEĞİL, AYNI ZAMANDA DAHA İYİ ISI TRANSFERİ SAĞLIYOR

Trilyon dolarlık bir şirket olarak Apple, yıllar içinde birçok eleştiri almasına rağmen ürünlerini sıkı testlerden geçirerek yüksek kalite sunmaya çalışıyor. Ancak her yıl yaklaşık 250 milyon cihaz piyasaya sürdüğünüzde, hiçbir test kusursuz bir performans garantisi veremez. Titanyum alaşımlı çerçeveli iPhone’larda ise Apple, aslında ısı transferini iyileştirmek için titanyum rayların arasına alüminyum bir orta çerçeve yerleştirmişti.

Alüminyum in , titanyum out : Apple, iPhone 17 Pro da neden titanyum kullanmayacak? İşte nedeni 1
(iPhone 15 Pro)

Son rapora göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in titanyum yerine alüminyumla üretilmesi, iPhone 16 Pro’daki titanyum denemesinin sonuç vermediğini gösteriyor.

Ayrıca aşırı ısınmanın önüne geçebilmek adına iki amiral gemisinin (17 Pro ve 17 Pro Max) buhar odası (vapor chamber) teknolojisi ile geleceği iddia ediliyor. Bu teknolojisinin doğru çalışmasını sağlamak için ise alüminyum en ideal seçim. Üstelik üretim açısından çok daha ucuz ve AppleInsider’a göre bir alüminyum iPhone’un karbon ayak izi, titanyum olana göre daha düşük.

ISI İLETKENLİĞİ KONUSUNDA ALÜMİNYUM RAKİPSİZ

En önemlisi, paslanmaz çelik ve titanyuma kıyasla alüminyum en iyi ısıl iletkenliği sunuyor. Max Weinbach’ın X’te paylaştığı grafiğe göre alüminyum, bu özellik açısından titanyumdan 33 kat daha iyi, hatta paslanmaz çelik bile bu konuda daha iyi bir alternatif değil.

Eğer alüminyum son tercihler arasına girmezse, iPhone 17 Pro ve Pro Max buhar odasıyla donatılsa bile diğer malzemelerle ısıyı yeterince dağıtamayacak ve bu da soğutma çözümünü boşa çıkaracak.

TÜM CEVAPLAR YARIN AKŞAM ORTAYA ÇIKACAK

Apple’ın 9 Eylül’de (yani yarın) yapılacak “Awe Inspiring” sloganlı etkinliğiyle birlikte, iPhone 17 Pro modellerinde hangi metalin kullanıldığı dahil olmak üzere merak edilen tüm sorular yanıt bulup, bilinmeyen noktalar netleşecek.

