Alzheimer nedir, nasıl önlenir?

Kişiler yaşlandığı zaman belli bir yaşa geldikten sonra odaklanma sorunları, hafıza problemleri, eklem hastalıkları gibi farklı sorunlarla karşılanabilirler. Bazı hastalıklar ilerleyen yaş nedeni ile meydana gelirken bazı hastalıklar genetik nedenlere bağlı olarak da görülebilmektedir. Genel olarak yaşlılık ile ilişkilendirilen hastalıklardan biri de Alzheimer hastalığıdır.
Alzheimer nedir?
Hafıza, konuşma, net düşünme, hareket gibi basit yeteneklerin kaybedilmeye başlaması beyinde oluşan hasarlarla doğru orantılıdır. Bu sorunlar bunama ya da demansın en yaygın nedenleridir. Alzheimer hastalığı da bu sorunların yaşandığı bir beyin hastalığı türüdür. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin önünde büyük bir engel olarak kabul edilen Alzheimer hastalığı genetik olarak da meydana gelebilmektedir.
Alzheimer hastalığı beta amiloid ve tau proteinlerinin beyin hücrelerinde birikmesi sonucunda sinir hücrelerinin ölmesi ile meydana gelen bunama, hafıza kaybı, günlük etkinlikleri yerine getirememe gibi durumlar ile sonuçlanan bir beyin hastalığıdır. Erken evrelerindeyken fark edilebilen birkaç belirti takip edilerek hastalığın vereceği bazı hasarların önüne geçebilmenin mümkün olduğu bilinmektedir.
Alzheimer belirtileri nelerdir?
Alzheimer önlemenin net bir yöntemi bulunmadığı bilinse de bu hastalıktan kaynaklı olarak yaşanan sorunların vereceği hasarları önleyebilmek adına bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Unutkanlık temelli olan sorunlar ile yaşam kalitesi git gide daha da düşen hasta hastalığın etkileri yüzünden yapılabilecek hatalar nedeni ile hayatını da kaybedebilmektedir. Bu hastalığın bazı belirtileri şu şekildedir:
- Yeni öğrenilen bilgileri hatırlamakta güçlük yaşama
- Son durumları, olayları, yaşananları, yerleri ve isimleri unutma
- Günlük, her zaman yapılan işleri yerine getirmekte zorlanma
- Konuşurken söylenmesi gereken ya da her zaman söylenen kelimeleri hatırlamakta zorlanma ya da hiç hatırlayamama
- Problem çözme becerisinde azalma
- Karar verme yeteneğinde azalma
- Organizasyon ve planlama bozuklukları yaşama
- Rutin görevleri tamamlama sürelerinde artış yaşanması
- Yakın zamana ait olan anıları ya da konuşmaları, sözleri unutma
- Eşyaları nereye bıraktığını hatırlayamama
- Cümle kurarken doğru kelimeleri seçememe
- Tarihleri hatırlayamama
- Yolları unutma ve kaybolma
- Yeni verilen bilgileri akılda tutamama
- Bakıma ihtiyaç duyar hale gelme
- Akıldan geçen olayların ve düşüncelerin sürekli tekrar edilmesi
- Aile üyelerini ya da arkadaş çevresini taşımakta zorluk
- Gün hafta, yol ve mevsim kavramlarını yavaş yavaş yitirme
- En temel matematik işlemlerini yapamama
- Uykuya dalmada sorunlar yaşama ve uyku düzeninin bozulması
- Kişisel bakımlarda yardıma ihtiyaç duyma
- Hastalık ilerledikçe ruh halinin daha depresif hale gelmesi
- Her şeyden aşırı şüphe duyma
Son evredeki Alzheimer hastalığında tüm bu belirtiler daha da artar. Hafıza son aşamada tamamen kaybedilmiş olur. Ayrıca:
- İdrar kaçırma yaşanır.
- İletişim kurma yetisi tamamen kaybedilir.
- Enfeksiyon başta gelmek üzere birçok hastalığa karşı bedenin bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklara karşı mücadele edilemez hale gelir.
- Yeme konusunda güçlük çekilir ve hızla kilo kaybedilir.
- Beslenme, yürüme, oturma gibi temel en basit görevleri başka birinden yardım almadan gerçekleştiremez hale gelinir.
- Aile ve yakın çevredeki kişilerin tamamı tamamen unutulur.
- Depresyon hali ve anksiyete atakları yaşanır.
- Sosyal yolarak kişi kendini geri çekme isteği duyar.
- Sanrılar görülebilir.