Alzheimer nedir, nasıl önlenir?

Kişiler yaşlandığı zaman belli bir yaşa geldikten sonra odaklanma sorunları, hafıza problemleri, eklem hastalıkları gibi farklı sorunlarla karşılanabilirler. Bazı hastalıklar ilerleyen yaş nedeni ile meydana gelirken bazı hastalıklar genetik nedenlere bağlı olarak da görülebilmektedir. Genel olarak yaşlılık ile ilişkilendirilen hastalıklardan biri de Alzheimer hastalığıdır.

Alzheimer nedir?

Hafıza, konuşma, net düşünme, hareket gibi basit yeteneklerin kaybedilmeye başlaması beyinde oluşan hasarlarla doğru orantılıdır. Bu sorunlar bunama ya da demansın en yaygın nedenleridir. Alzheimer hastalığı da bu sorunların yaşandığı bir beyin hastalığı türüdür. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin önünde büyük bir engel olarak kabul edilen Alzheimer hastalığı genetik olarak da meydana gelebilmektedir.

Alzheimer hastalığı beta amiloid ve tau proteinlerinin beyin hücrelerinde birikmesi sonucunda sinir hücrelerinin ölmesi ile meydana gelen bunama, hafıza kaybı, günlük etkinlikleri yerine getirememe gibi durumlar ile sonuçlanan bir beyin hastalığıdır. Erken evrelerindeyken fark edilebilen birkaç belirti takip edilerek hastalığın vereceği bazı hasarların önüne geçebilmenin mümkün olduğu bilinmektedir.

Alzheimer belirtileri nelerdir?

Alzheimer önlemenin net bir yöntemi bulunmadığı bilinse de bu hastalıktan kaynaklı olarak yaşanan sorunların vereceği hasarları önleyebilmek adına bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Unutkanlık temelli olan sorunlar ile yaşam kalitesi git gide daha da düşen hasta hastalığın etkileri yüzünden yapılabilecek hatalar nedeni ile hayatını da kaybedebilmektedir. Bu hastalığın bazı belirtileri şu şekildedir:

Yeni öğrenilen bilgileri hatırlamakta güçlük yaşama

Son durumları, olayları, yaşananları, yerleri ve isimleri unutma

Günlük, her zaman yapılan işleri yerine getirmekte zorlanma

Konuşurken söylenmesi gereken ya da her zaman söylenen kelimeleri hatırlamakta zorlanma ya da hiç hatırlayamama

Problem çözme becerisinde azalma

Karar verme yeteneğinde azalma

Organizasyon ve planlama bozuklukları yaşama

Rutin görevleri tamamlama sürelerinde artış yaşanması

Yakın zamana ait olan anıları ya da konuşmaları, sözleri unutma

Eşyaları nereye bıraktığını hatırlayamama

Cümle kurarken doğru kelimeleri seçememe

Tarihleri hatırlayamama

Yolları unutma ve kaybolma

Yeni verilen bilgileri akılda tutamama

Bakıma ihtiyaç duyar hale gelme

Akıldan geçen olayların ve düşüncelerin sürekli tekrar edilmesi

Aile üyelerini ya da arkadaş çevresini taşımakta zorluk

Gün hafta, yol ve mevsim kavramlarını yavaş yavaş yitirme

En temel matematik işlemlerini yapamama

Uykuya dalmada sorunlar yaşama ve uyku düzeninin bozulması

Kişisel bakımlarda yardıma ihtiyaç duyma

Hastalık ilerledikçe ruh halinin daha depresif hale gelmesi

Her şeyden aşırı şüphe duyma

Son evredeki Alzheimer hastalığında tüm bu belirtiler daha da artar. Hafıza son aşamada tamamen kaybedilmiş olur. Ayrıca: