Amasra'da bayram yoğunluğu sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu

Bayram tatilini geçirmek üzere Bartın'a gelen vatandaşlar, İnkumu ve Amasra sahillerinin yolunu tuttu. Amasra'da yüzde yüze yaklaşan doluluk, trafiği de etkiledi.

Bartın-Amasra karayolunda yoğun araç trafiği oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği kontrol altında tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı'nı Amasra'da geçirmeyi tercih eden ziyaretçiler; Amasra Kalesi, Amasra Sahili ve denizi başta olmak üzere ilçede vakit geçirmeye devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır