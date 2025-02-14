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  4. Amasya'da bir hemşire hayatını kaybetmişti! Uzman isim 'Acil başvurular çok arttı' diyerek uyardı!

Amasya'da bir hemşire hayatını kaybetmişti! Uzman isim 'Acil başvurular çok arttı' diyerek uyardı!

14.02.2025 08:43
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.02.2025 08:43
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Türkiye'de son günlerde sık görülen ve halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle bir hemşirenin hayatını kaybetmesi, dikkatleri bu hastalığını üzerine çekti. Amasya'da görev yapan hemşire Minecan Tek, soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü görev yaptığı hastanede "domuz gribi" nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetmiş ve hemşirenin cenazesi, mesai arkadaşları tarafından memleketi Iğdır'a uğurlanmıştı. Üzücü olayın ardından uzmanından uyarılar gecikmedi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Amasya'da soğuk algınlığı şikâyetiyle tedavi gördüğü ve görev yaptığı hastanede "domuz gribi" nedeniyle 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in hayatını kaybetmesi, bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu anda grip salgınının devam ettiğine, en çok da H1N1 denilen halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlandığına dikkat çekerek, özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini belirtti.

'SALGIN DEVAM EDİYOR'

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Özlü, "Maalesef şu anda grip salgını devam ediyor. Ve en çok da H1N1 dediğimiz halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlıyoruz. Hakikaten bazen çok ağır seyrediyor. Önceden sağlıklı kişilerde de ağır seyredenler var. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha ağır seyrediyor ve hastaneye yatışlar gerekiyor.

'ACİL BAŞVURULAR ÇOK ARTTI'

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Acil başvurular çok arttı. Hastalar kalp yetmezliği, KOAH alevlenmeleri, astım atağı ile geliyorlar. Bütün dengeleri bozuyor. Böbrek yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda bir dengesizlik, alevlenme oluyor.

BU SEMPTOMLARA DİKKAT

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Nefes darlığı, hırıltı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Hastalar 'ateş, üşüme, titreme, halsizlik, kırgınlık, yaygın kas eklem ağrıları, kemiklerim ağrıyor, sırt ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor' şeklinde ifade ediyorlar. Bütün bu sıkıntılarla epeyce hastamız şu anda var. Hem yatarak tedavi gören hem ayakta, acilde görüp değerlendirdiğimiz hastalarımız var" dedi.

"MAALESEF ÖLÜM VAKASI OLMASI DA EN ÜZÜCÜ TARAFI"

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Domuz gribinin ölüme neden olmasının en üzücü tarafı olduğunu kaydeden Özlü, "Çok dikkat etmek lazım. Covid'den kalma olarak artık bulaşma şeklini biliyoruz. O açıdan yoğun kalabalık, iyi havalandırılmayan ortamlarda çok bulunmamak lazım. Hasta olan kişilere çok yaklaşmamak lazım. El hijyenine, temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olan risk grubundaki kişilerin, bağışıklığı baskılanmış olanların daha da kendilerini korumalarında fayda var. Hasta olan kişilerin de topluma karışmaması, eğer karışması gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye ediyorum. Şu sıralar ülkede en çok H1N1, diğer virüsler de var, onlara bağlı hastalıklarla karşı karşıyayız. Maalesef ölüm olması da en üzücü tarafı" diye konuştu.

DOMUZ GRİBİNE ÇOK RASTLANIYOR

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Hastalardan alınan örneklerde domuz gribine çok rastlandığına dikkat çeken Özlü, "Sağlık Bakanlığı'nın verilerini takip ediyoruz. Son haftalarda Türkiye'den alınan örneklerde domuz gribine çok rastlanıyordu. Aşağı yukarı en sık rastlanan virüs. Sadece domuz gribi değil, influenza A, yanında influenza B de var, rhinovirüsler var, RSV var, diğer korona virüsleri var. Diğer virüsler daha az miktarda var ama şu anda en çok gördüğümüz H1N1, yani halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüs. Vakaları daha çok buna bağlı görüyoruz. Özellikle risk gruplarında ağır seyredebiliyor, uzun sürebiliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
domuz gribi h1n1 virüsü virüs acil salgın
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