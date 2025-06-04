HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da kahreden olay! Devrilen salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Amasya’da bayram tatili için memleketlerine giden ailenin mola verdiği yerde salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Amasya'da kahreden olay! Devrilen salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli’den memleketleri Ordu’ya doğru giden Duran ailesi Amasya’da bir çay bahçesinde mola verdi. Anne ve babasının salladığı salıncağın bir anda devrilmesi sonucu düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralandı. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın şokunu yaşayan anne ve babanın acısını hastane görevlileri paylaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turuncu kategoride aranıyordu!Turuncu kategoride aranıyordu!
Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Anahtar Kelimeler:
Amasya salıncak çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF'den iki önemli değişiklik

TFF'den iki önemli değişiklik

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.