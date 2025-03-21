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  4. Amasya'da korkutan kaza... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 4 kişilik aile ölümden döndü!

Amasya'da korkutan kaza... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 4 kişilik aile ölümden döndü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
21.03.2025 12:26
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobil parçalandı. Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da korkutan kaza... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 4 kişilik aile ölümden döndü!

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Galericiler Sitesi yakınlarında seyreden Mehmet Büyükada yönetimindeki 34 BCZ 586 plakalı Mitsubishi marka otomobil, banket dışında park halindeki tıra çarptı. Savrularak bariyerlere de çarpan otomobil parçalara ayrıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü baba Mehmet Büyükada, anne Buket Çağla Büyükada ve 7 yaşındaki ikiz oğulları yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan baba ve çocuklarının hayati tehlikeleri bulunmazken, kaburgalarında kırık oluşan annenin ise il merkezine sevk edildiği öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
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