HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da otomobil, demir bariyerlere çarptı: 4 yaralı

AMASYA'da otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil, demir bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde çevre yolu yol ayrımında meydana geldi. Kent merkezinden Tokat istikametine seyir halinde olan Tuğba G. (43) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Suzan G. (66), Yasemin K. (64) ve Azra Cemre G. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, İran'a nasıl sızdı? Yıllar önceki itirafı gündemdeİsrail, İran'a nasıl sızdı? Yıllar önceki itirafı gündemde
İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'

Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.