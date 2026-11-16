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İran duyurdu! 2 tanker daha infilak etti: "Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattı"

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusunun yönlendirmesi ve savaş uçaklarının desteğiyle boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini iddia etti. Hürmüz'de batan tanker sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan yapılan açıklamada, bunun 'Cezalandırma eylemi olduğu' belirtildi. Ayrıca açıklamada şiddetli patlamaların Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattığı aktarıldı. Boğazın güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.

İran duyurdu! 2 tanker daha infilak etti: "Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattı"

İran tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda iki tankerin daha mayınlara çarparak infilak ettiği belirtildi.

İran duyurdu! 2 tanker daha infilak etti: "Hürmüz Boğazı nı saatlerce aydınlattı" 1

"BOĞAZI SAATLERCE AYDINLATTI"

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankerlerin mayına çarpmasının ardından meydana gelen şiddetli patlamaların Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattığı belirtildi.

İran duyurdu! 2 tanker daha infilak etti: "Hürmüz Boğazı nı saatlerce aydınlattı" 2

SAYI 6'YA YÜKSELDİ

Söz konusu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

"CEZALANDIRMA EYLEMİ"

Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı ifade edilen açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.

Petrol şirketlerinin sahiplerine yönelik uyarıda bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.

ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Hürmüz Boğazı
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