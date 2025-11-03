HABER

Amasya'da soğan deposunda yangın

Amasya'da bir soğan deposunda çıkan yangında alevler etrafı sardı. Çevreyi aydınlatan alevler güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yıldızköy'de bir firmaya ait soğan deposunda yangın çıktı. Alevler soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Amasya–Çorum karayolunda seyir halindeyken alevleri gördüklerini belirten Muammer Gazelci, "Yangın çok büyüktü. Soğan deposu ve yazıhane olarak kullanılıyormuş. Soğan çuvallarının tutuşması nedeniyle alevler çoktu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya
