Amasya’da yaralı bulunan atmacaya HAYDİ şefkati

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Yağmur köyünde, sağ kanadından yaralı olduğu belirlenen atmaca, Amasya İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Ekipler yaralı atmacayı güvenli bir şekilde koruma altına alındı. Yaralı atmaca, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması amacıyla Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, iyileşme sürecinin ardından atmacanın doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti. Doğada yaralı veya yardıma muhtaç yabani hayvanlarla karşılaşılması durumunda, yetkili kurumlara haber verilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır