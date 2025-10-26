HABER

Amasya’da 2 tır kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağında yaşanan kazada Mustafa Coşkun’un kullandığı tır ile Burhan Turan’ın idaresindeki tır kafa kafaya çarpıştı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağında yaşanan kazada Mustafa Coşkun’un kullandığı tır ile Burhan Turan’ın idaresindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücüler ve Şah Murat Turan ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

